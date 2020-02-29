«Синтез» вновь обыграл астраханское «Динамо-СШОР»
«Синтез» одержал домашнюю победу над астраханским «Динамо-СШОР» во втором матче 12-го тура чемпионата России по водному поло — 14:8.
Пять мячей в составе казанской команды забросил Адель Латыпов. Хет-триком отметился Эмиль Зиннуров.
Накануне в первом матче между этими командами «Синтез» также одержал победу. Таким образом, казанцы продолжили лидировать в турнирной таблице чемпионата России по водному поло.
«Синтез» (Казань) — «Динамо-СШОР» (Астрахань) — 14:8 (5:2, 3:1, 3:3, 3:2).СпортВодные виды спорта Татарстан
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