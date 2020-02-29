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Андрей Кондратьев покидает пост депутата Госсовета РТ

21:13, 29.02.2020
Андрей Кондратьев покидает пост депутата Госсовета РТ
Фото: пресс-служба "Единой России"

Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Андрей Кондратьев покидает пост депутата Госсовета РТ.

Свой уход с должности он объяснил подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию РФ и к праймериз партии «Единая Россия», которые требуют полной концентрации усилий.

Кондратьев отметил, что избирался в парламент республики по единому списку партии, и его место в республиканском парламенте займет представитель «Единой России», передает «Татар-информ».

ОбществоВласть Татарстан
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