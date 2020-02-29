Детский технопарк «Кванториум» откроется в Казани в следующем году

В Казани в 2021 году планируется открыть детский технопарк «Кванториум».

Как отметила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, в технопарке планируется большое количество направлений. Он будет создан по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Кроме того, два мобильных «Кванториума» появятся в Набережных Челнах в 2020 и 2021 годах, передает «Татар-информ».

На данный момент детские технопарки «Кванториум» функционируют в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах.

