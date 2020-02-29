Дмитрий Квартальнов: «Нефтехимик» играет в хоккей, схожий с нашим»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от противостояния с «Нефтехимиком» и рассказал о подготовке команды к началу плей-офф Кубка Гагарина.

— Как оцените соперника по первому раунду — нижнекамский «Нефтехимик»?

— Мне кажется, все, кто попал в плей-офф — достойные, эти команды заслужили. С самого начала, с предсезонки это совершенно другая команда — агрессивная, играет в интересный хоккей, который чем-то схож с нашим. Будет хорошая, интересная серия.

— Не тренировался сегодня Зарипов. Что с ним, сыграет ли он в этой серии?

— Надеюсь, мы увидим его в первом раунде, но начинать он, скорее всего, не будет.

— Определились ли уже с вратарями?

— Пока подождем. Есть мысли, но пока не будем об этом говорить. Есть ряд обстоятельств, которые могут решить этот вопрос и в ту, и в другую сторону.

— В первую тройку нападения вернулся Кормье. Не было мыслей сохранить Артема Галимова центром для Азеведо и Петрова?

— Мы посмотрели эту тройку, прошлый матч им не удался, но там все слабо сыграли. Предыдущие две встречи они неплохо выглядели, у них есть право на игру вместе, но пока так.

— Команда в двух играх подряд пропустила в большинстве. Видите ли вы в этом какую-то проблему?

— Мы уделяем этому большое внимание, говорим об этом, но здесь, скорее, психологические моменты настроя. Такие голы забивает и Нижнекамск, который агрессивно играет 4 на 5, старается так играть. Мы это понимаем и будем обращать внимание.

— В СМИ проблемами «Ак Барса» называют не очень хорошее большинство, отсутствие сыгранных пятерок, нестабильную игру вратарей и травмы. Вы с этим согласны?

— Закончился регулярный чемпионат, начинается совершенно другое соревнование. Игры на выбывание — это другое, у каждой команды можно найти минусы, и мы не исключение. Но в матчах плей-офф на первый план выходят другие моменты. На все, что вы сказали, мы обращаем внимание ребят и стараемся это исправить.

— Но такие моменты есть?

— С какими-то я согласен, с какими-то — нет, дискутировать на эту тему не буду. Вы видите ситуацию так, мы — чуть по-другому. Голы 4 на 5 есть, это факт. Конечно, нам хотелось бы играть более результативно в плане большинства, но у нас выбывает ряд ребят, которые играют ключевые роли в этом компоненте. Выбыл Данис Зарипов, нам нужно закрывать его позицию во второй спецбригаде. Везде есть проблемы, но команда и ее лидеры должны брать на себя в такой ситуации.

— Статус фаворита в серии против «Нефтехимика» не будет ли слишком давить на команду?

— Мы не смотрим, фавориты мы или нет. Нам надо забыть об этом — есть куча примеров в истории и хоккея, и других видов спорта. Нельзя так относиться: игра начинается при счете 0:0, и мы не знаем, куда она приведет, — сказал Квартальнов.

Первый матч серии с «Нефтехимиком» состоится 2 марта в Казани, начало игры в 19:30.