Бубнов о «Рубине»: «Команде Слуцкого нужно время, чтобы сыграться»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на предстоящий матч казанского «Рубина» против «Тамбова».

«Прогноз: 1:0. Команде Леонида Слуцкого нужно время, чтобы сыграться и стать конкурентоспособной в боевых условиях. Первый блин выйдет комом.»Тамбову», которому перед стартом сезона только ленивый не пророчил вылет, важно еще дальше оторваться от опасной зоны», — считает Бубнов.

Также эксперт оценил шансы «Рубина» на оставшемся отрезке чемпионата России по футболу.

«Об этом можно будет судить только по окончанию сезона. Как о «Рубине», так и о нынешнем состоянии Слуцкого, чей отъезд в Европу дал новый опыт, но по результатам не впечатлил. Сегодня ясно одно: на столь коротком отрезке дистанции (всего 11 туров!) перед «Рубином» стоит единственная задача — не вылететь. Место в зоне переходных матчей, обилие не слишком известных новичков и необходимость выстраивать команду, искать баланс — это осложняющие факторы. Слишком много переменных для далекоидущих выводов», — сказал Бубнов.

Свой первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого казанский «Рубин» проведет 1 марта против «Тамбова».