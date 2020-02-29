Американцы стали реже покупать пиво Corona из-за вспышки коронавируса

В США стали реже покупать пиво Corona из-за того, что его название созвучно со словом «коронавирус», об этом сообщило пиар-агентство 5W Public Relations, которое провело опрос жителей страны.

Согласно результатам исследования, 38% пьющих пиво граждан США «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona «сейчас», 4% постоянных потребителей этой марки заявили, что больше не будут покупать это пиво, 14% сказали, что не будут заказывать Corona в общественных местах, 16% респондентов усомнились в связи коронавируса и Corona.

Ранее из-за вспышки коронавируса люди стали массово гуглить «пиво корона вирус», для того, чтобы понять, связана ли болезнь с пивом Corona.

Ранее в ВОЗ назвали сроки выздоровления от коронавируса.