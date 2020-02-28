ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

«Согласно доступным на данный момент исследованиям, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней», — заявил он.

О выработке иммунитета к коронавирусу говорить пока рано, поскольку заболевание полностью не изучено.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что излечившихся от коронавируса людей можно выписывать только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в сутки, пишет «РИА Новости».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения нового типа коронавируса как очень высокий.

