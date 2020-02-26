В Лениногорске установили карантин в связи с выявлением бешенства животных

Президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин на территории улицы Хайрутдинова в Лениногорске в связи с выявлением заболевания бешенством животных и угрозой его распространения.

Согласно указу, на время его действия запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, вывоз недезинфицированных шкур и шерсти, а также продажа и использование в пищу молока здоровых животных без пастеризации и убой на мясо больных животных.

Ранее Минниханов отменил карантин по бешенству животных, установленный на территории села Бурнашево Чистопольского района и на территории садового товарищества «Подгорный» в Казани.