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В Лениногорске установили карантин в связи с выявлением бешенства животных

04:27, 26.02.2020
В Лениногорске установили карантин в связи с выявлением бешенства животных
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин на территории улицы Хайрутдинова в Лениногорске в связи с выявлением заболевания бешенством животных и угрозой его распространения.

Согласно указу, на время его действия запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, вывоз недезинфицированных шкур и шерсти, а также продажа и использование в пищу молока здоровых животных без пастеризации и убой на мясо больных животных.

Ранее Минниханов отменил карантин по бешенству животных, установленный на территории села Бурнашево Чистопольского района и на территории садового товарищества «Подгорный» в Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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