Фарид Абдулганиев назначен бизнес-омбудсменом с полномочиями помощника президента

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Как стало известно «Реальному времени», сегодня на должность бизнес-омбудсмена РТ назначен помощник президента Татарстана по малому бизнесу, экс-министр экономики республики Фарид Абдулганиев. При этом он будет совмещать должности омбудсмена и помощника президента, получив в такой конфигурации больше полномочий и возможностей для защиты прав предпринимателей. Ранее кандидатуру Абдулганиева согласовал федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Помимо защиты интересов предпринимателей в задачи Фарида Абдулганиева будет входить развитие инвестиционного потенциала Татарстана через создание условий для роста малого бизнеса. Кроме того, в зону ответственности Абудлганиева войдет деятельность по созданию коммерчески эффективных производств.



Новая должность стала логичным продолжением прежней эффективной работы Абдулганиева и его команды в деле поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Напомним, до недавнего времени он работал в должности министра экономики Татарстана. При Абдулганиеве, в частности, были досрочно перевыполнены показатели национального проекта по развитию МСП, а в рамках этого нацпроекта республика привлекла 1,6 млрд рублей. Также под патронажем министерства проходил эксперимент по внедрению режима налога на профессиональный доход — проще говоря, по самозанятым. К концу 2019 года количество самозанятых в республике превысило отметку в 60 тысяч человек — это второе место после Москвы и области.



Кроме того, с опережающей динамикой шла реализация задач по расширению доступа предпринимателей к финансовым мерам господдержки: показатель по числу выданных микрозаймов был превышен на 148%, по объему финансовой поддержки при содействии Гарфонда РТ — на 193%.

Также установленное сотрудничество с Фондом развития моногородов позволило запустить в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске строительные инфраструктурные проекты общей стоимостью более 3 млрд рублей. Еще Абдулганиев стал инициатором законопроекта, который предусматривает льготный режим для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) в сфере IT. Это позволит создать дополнительно 3 240 рабочих мест и обеспечит бюджету РТ 1,2 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений.

В феврале этого года Абдулагниева на посту министра экономики сменил бывший глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов. Перед Абдулганиевым же, уже в качестве помощника президента Татарстана, поставили задачи по развитию малого и среднего бизнеса и привлечению инвестиций. После перехода Абдулганиева на новую должность в Казанском кремле добавляли, что его функционал в роли помощника может быть расширен.

Позиция бизнес-обмдусмена Татарстана официально пустовала с 24 июня, когда Тимур Нагуманов перешел на позицию главы исполкома Альметьевского района. При этом он сохранил на полгода пост секретаря Совета по предпринимательству при президенте РТ.

Работой аппарата бизнес-омбудсмена РТ в статусе и.о. руководила бывший зам Нагуманова Венера Камалова. При ней продолжили работу инициированные Нагумановым проекты — такие как рейтинг деловой активности районов Татарстана, а также проект «Система управления деловой активностью в муниципальных районах».

При этом Камалова также фигурировала в числе претендентов на должность бизнес-омбудсмена РТ уже без статуса и.о. «Наша уважаемая коллега — Венера, да? Под прицелом у нас, сейчас среди лидеров. Давайте будем дальше эту работу продолжать», — говорил Минниханов на одном из советов по предпринимательству.