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Промышленность

Завод по сборке самолетов легкой авиации начнут строить в Иннополисе

21:14, 28.02.2020
Завод по сборке самолетов легкой авиации начнут строить в Иннополисе
Фото: wikipedia.org Bumeranghc lj

В Татарстане началось проектирование завода по сборке самолетов легкой авиации MB-500. Предполагается, что строительство начнет компания «Авиапрактика» в 2020 году.

«Строительство завода начнется, когда у нас сложится вся цепочка. Самолеты покупают эксплуатанты. Это организации, у которых есть свои мощности, пилоты и потенциальные контракты на авиахимработы. Их больше всего на юге России», — рассказал член наблюдательного совета АНО «Иннополис» Николай Никифоров (цитата по «Татар-информ»).

Напомним, что председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров сообщил, что компания начала разрабатывать в Иннополисе искусственный интеллект. Он будет применяться в области строительства.

ПромышленностьМашиностроениеБизнес Татарстан
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