ВОЗ оценила риск распространения коронавируса как очень высокий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения нового типа коронавируса как очень высокий.

«Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне», — сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (цитата по RT).

Ранее Гебрейесус заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли она из-под контроля, если необходимые меры не будут приняты. Он также сообщал, что ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга.