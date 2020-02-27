ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли она из-под контроля, если необходимые меры не будут приняты.

«Мы находимся на решающем этапе», — подчеркнул он.

По словам Гебрейесуса, ситуация может «выйти из-под контроля», если страны, в которых обнаружился коронавирус, не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения, передает «Интерфакс».

«Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать», — отметил глава ВОЗ.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о еще одном пути распространения коронавирусной инфекции.

