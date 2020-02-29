Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до +4 градусов

В субботу, 29 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, в отдельных районах метель. Местами туман. На дорогах местами гололедица, снежная каша.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -1°С до +4°С. В Казани возможно от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -1°С до +2°С.

