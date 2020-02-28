В Татарстане появилась новая финансовая пирамида — видео
В Татарстане появилась новая финансовая пирамида, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Мошенническая схема распространилась в соцсетях, в частности в «Инстаграме». Схема следующая: пользователю нужно скинуть 2,4 тыс. рублей человеку на «синей полосе», как только «оранжевая зона» заполнится, произойдет переход на «другой» уровень. И таким образом, ждешь, когда пройдет переход на «последнюю» ступень.
Некоторые пользователи предлагают начать, вложив лишь 100 рублей.
По словам экспертов, данная схема может остановиться в любой момент. Кроме того, проигравшим может оказаться ваш друг.
Объявления о таком виде «заработка» чаще можно увидеть на страницах подростков. И тут пора вмешиваться взрослым.
«Наверное, потери еще не слишком большие. Пора провести ликбез: что такое пирамида, кто ее создает, с какой целью. Это как прививка для будущих больших потерь», — считает психолог детской поликлиники №6 Набережных Челнов Римма Гуренко.
Финансовые аналитики подчеркивают, что это классическая схема МММ. Здесь заработать может только верхушка пирамиды.
Стоит отметить, что пока в полицию Татарстана еще не поступали заявления от пострадавших.ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии
Это социальнозначимый проект по привитию финансовой грамотности.
Наоборот, надо всячески поддерживать, ибо боль от собственного невежества запоминается лучше всяческих программ по просвещению.