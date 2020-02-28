В Татарстане появилась новая финансовая пирамида — видео

Фото: скриншот

В Татарстане появилась новая финансовая пирамида, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Мошенническая схема распространилась в соцсетях, в частности в «Инстаграме». Схема следующая: пользователю нужно скинуть 2,4 тыс. рублей человеку на «синей полосе», как только «оранжевая зона» заполнится, произойдет переход на «другой» уровень. И таким образом, ждешь, когда пройдет переход на «последнюю» ступень.

Некоторые пользователи предлагают начать, вложив лишь 100 рублей.

По словам экспертов, данная схема может остановиться в любой момент. Кроме того, проигравшим может оказаться ваш друг.

Объявления о таком виде «заработка» чаще можно увидеть на страницах подростков. И тут пора вмешиваться взрослым.

«Наверное, потери еще не слишком большие. Пора провести ликбез: что такое пирамида, кто ее создает, с какой целью. Это как прививка для будущих больших потерь», — считает психолог детской поликлиники №6 Набережных Челнов Римма Гуренко.

Финансовые аналитики подчеркивают, что это классическая схема МММ. Здесь заработать может только верхушка пирамиды.

Стоит отметить, что пока в полицию Татарстана еще не поступали заявления от пострадавших.