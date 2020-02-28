«Нефтехимик» в контрольном матче обыграл туркменский «Шагадам»
«Нефтехимик» в контрольном матче на заключительном сборе в Турции обыграл туркменский «Шагадам» (1:0).
Единственный гол на 21-й минуте игры забил новичок нижнекамцев Роман Акбашев.
Ранее команда Юрия Уткульбаева сыграла вничью с казахстанским «Каспием» (2:2). 3 марта «Нефтехимик» проведет последний контрольный матч в рамках зимней подготовки к сезону против белорусской «Славии-Мозырь».
«Нефтехимик» (Россия) — «Шагадам» (Туркменистан) — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 21, Акбашев.
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