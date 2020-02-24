«Нефтехимик» сыграл вничью с казахским «Каспием»
«Нефтехимик» в первом контрольном матче на заключительном сборе в Турции сыграл вничью с казахским «Каспием» (2:2).
Нижнекамцы открыли счет на 3-й минуте встречи, точный удар удался Уридии. «Каспий» отыгрался в начале второго тайма, реализовав пенальти. Спустя 3 минуты казахстанцы вышли вперед, но в самом конце матча Хубаев дальним ударом принес нижнекамцам ничью.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Каспий» (Казахстан) — 2:2 (1:0)
Голы: Уридия (3), Хубаев (80).
Состав «Нефтехимика»: Голубев, Лелюкаев (Кайков, 52), Киреев, Потапов (Васиев, 46), Семенов, Канаев, Петров, Галиулин (Акбашев, 60), Клёнкин (Хубаев, 70), Шадрин (Юшин, 60), Уридия (Котик, 65).
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