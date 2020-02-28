Три малых города Татарстана получили гранты на благоустройство

Три малых города из Татарстана получили гранты на благоустройство.

Так, в категории «малые города с численностью населения до 20 тыс. человек» грант получило Лаишево. Победителями категории «малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек» стали Бавлы и Заинск, пишет «РИА Новости».

Ежегодно победителям конкурса грантов на благоустройство малых городов и исторических поселений России из федерального бюджета суммарно выделяют 5 млрд рублей. 80 проектов-победителей получат субсидии от 30 до 100 млн рублей.