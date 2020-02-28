«ДДТ» выпустила клип, посвященный Конституции

Группа «ДДТ» выпустила клип на композицию «Песня о Свободе», посвятив его российской Конституции. Ролик представляет собой запись выступления музыкантов на сцене пустого зала.

Сама песня появилась еще в альбоме «Иначе», который группа Юрия Шевчука выпустила в 2011 году.

Ролик был опубликован в ночь на пятницу и собрал более 30 тысяч просмотров.

В 2020 году «ДДТ» организует тур в честь 40-летия группы.

Ранее Шевчук уже выпускал на официальном канале группы клип на песню «Солнце взойдет».