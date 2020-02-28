Закрывается авиасообщение из Казани в Тегеран
Иранская авиакомпания ATA Airlines с сегодняшнего дня прекращает выполнение регулярного рейса из Тегерана в Казань.
Напомним, Россия с 28 февраля из-за вспышки коронавируса временно запрещает регулярные и чартерные рейсы в Иран и обратно. Рейсы «Аэрофлота» и Mahan Air будут летать только через терминал F аэропорта Шереметьево.
Авиакомпания пообещала оформить возврат билетов на отмененные рейсы, пишет RNS.
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