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Закрывается авиасообщение из Казани в Тегеран

13:41, 28.02.2020
Закрывается авиасообщение из Казани в Тегеран
Фото: realnoevremya.ru

Иранская авиакомпания ATA Airlines с сегодняшнего дня прекращает выполнение регулярного рейса из Тегерана в Казань.

Напомним, Россия с 28 февраля из-за вспышки коронавируса временно запрещает регулярные и чартерные рейсы в Иран и обратно. Рейсы «Аэрофлота» и Mahan Air будут летать только через терминал F аэропорта Шереметьево.

Авиакомпания пообещала оформить возврат билетов на отмененные рейсы, пишет RNS.

Общество Татарстан
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