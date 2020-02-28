Минниханов: плей-офф Кубка Гагарина для Татарстана как Сабантуй

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с хоккеистами казанского клуба «Ак Барс».



«У нас команда достойная, команда с потенциалом. Но в плей-офф мы все начинаем с нуля. Соперник будет бороться в два раза сильнее. У нас есть потенциал, в этом нет сомнений», — отметил Минниханов.

По его словам, плей-офф для Татарстана как Сабантуй.

«Все татары болеют за вас. Да и по всему миру вы показываете свое мастерство. Легко не будет, но мы будем бороться. Даже если буксанули, потом можно вытащить. Все-таки серия до четырех побед», — цитирует президента «Татар-информ».

Капитан команды Данис Зарипов подарил Минниханову командное фото с автографами всех игроков и заверил, что, судя по их игре, команда претендует на главный трофей лиги — Кубок Гагарина.

«Победа в чемпионате — большой праздник, поэтому сделаем все, чтобы этот праздник состоялся», — подчеркнул игрок.

Накануне «Ак Барс» в заключительном матче регулярного чемпионата крупно уступил «Автомобилисту» (0:3). В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина клуб сыграет против «Нефтехимика».

