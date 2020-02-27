«Ак Барс» разгромно уступил «Автомобилисту» и не смог выиграть Кубок континента
«Ак Барс» в заключительном матче регулярного чемпионата крупно уступил «Автомобилисту» (0:3).
Казанцы начали встречу активнее, чем гости, но первыми счет открыли хоккеисты из Екатеринбурга. Сразу же после перерыва Доус удвоил преимущество «Автомобилиста», а в самом конце игры Гуркин установил окончательный результат матча.
Таким образом, «Ак Барс» упустил возможность впервые в своей истории завоевать Кубок континента КХЛ.
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 Плэтт (5:50)
0:2 Доус (Секстон, Мэйсек, 20:34)
0:3 Гуркин (Доус, Холланд, 58:54)
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