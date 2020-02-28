Роман Шаронов рассказал о том, что у него не получилось на посту тренера «Рубина»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о своих ошибках в период работы в казанском клубе.

— Мы сегодня говорили об этом, но давайте четко и тезисно. Главные ошибки Романа Шаронова как тренера «Рубина»?

— Я бы скорее говорил о том, что сделал бы по-другому. Первое — донесение более конкретной информации на теоретических занятиях. Мне хотелось показать все.

Второе — улучшение тренировочного процесса в целом. Третье — холодная голова. Когда перехлестывают эмоции, теряешь общую картину и концентрируешься на чем-то одном. Тренер должен видеть все — это важнее, чем говорить.

Четвертое — более конкретное донесение информации в перерыве, причем в его начале. Я сначала давал ребятам отдых, а затем уже давал указания — времени не хватало, поэтому была спешка. Пятое — стандарты: «Рубин» — единственная команда РПЛ, которая не забивала с угловых. Мы стали заниматься стандартами ближе к концу второго летнего сбора, а нужно было с первого, — сказал Шаронов.