В Казани в 2020 году установят свыше 13 тысяч экономичных светодиодных светильников

О планах установки 13 215 новых светодиодных светильников в 2020 году в Казани сообщил на сессии Казгордумы гендиректор АО «Татэнерго» Рустам Абдулхаков.

В городе, в том числе в казанских поселках, появится 6 840 новых световых точек. По словам Абдулхакова, это позволит сэкономить 9 млн квт-ч электроэнергии.

Также глава «Татэнерго» рассказал, что в столице Татарстана в 2020 году будут выведены из эксплуатации три неэффективные котельные. Основной же городской проблемой энергетиков стал 60-процентный износ тепловых сетей:

— Ежегодно необходимо менять 4 процента сетей, тогда как фактически заменяется 3—3,5 процента.

Рустам Абдулхаков обратился к депутатам Госдумы с предложением найти средства на своевременный ремонт теплосетей, так как длительный срок окупаемости вложений не позволяет «Татэнерго» проводить его на заемные средства.

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