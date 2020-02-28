Автопарк поликлиник Казани изношен на 80 процентов

О 80-процентном износе автопарка казанских поликлиник сообщил на сессии Казгордумы председатель постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды Рафаэль Шавалиев.



— Участковые врачи не могут приехать на вызовы, — сказал он и попросил руководство города принять меры к обеспечению транспортной доступности учреждений здравоохранения, изменив дислокацию остановок общественного транспорта «с учетом расположения больниц и поликлиник».

Ранее «Реальное время» сообщало, что мэр Казани доложил депутатам Казгордумы о 20 приоритетных задачах на этот год.