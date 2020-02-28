«Динамо-Казань» закончило чемпионат разгромным поражением от «Мурмана»

«Динамо-Казань» в заключительном матче Суперлиги по хоккею с мячом разгромно уступило «Мурману» (0:5).

Эта встреча не носила каких-либо турнирных ценностей для казанской команды и тренер Ильяс Хандаев выпустил резервный состав. Хозяева льда с первых минут захватили инициативу, забросив до перерыва 2 мяча. Во второй половине матча мурманчане довели дело до разгрома, добавив еще 3 гола.

Таким образом, «Динамо-Казань» закончило регулярное первенство Суперлиги на пятой позиции. В плей-офф казанцы встретятся с московским «Динамо».

«Мурман» (Мурманск) — «Динамо-Казань» - 5:0 (2:0)

Голы: Семёнов, 13 (1:0); Зубарев, 25 (2:0); Азаренко, 60 (3:0); Гладышев, 64 (4:0); Никитенко, 75 (5:0).