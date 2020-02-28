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В Татарстане спасатели вытащили голову мальчика, застрявшую в горшке

09:49, 28.02.2020
В Татарстане спасатели вытащили голову мальчика, застрявшую в горшке
Фото: ГУ МЧС по РТ (архив)

В Альметьевске спасатели вытащили голову мальчика, застрявшую в пластиковом горшке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

К спасателям обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее пятилетний сын застрял головой в горшке.

Сотрудники МЧС по РТ освободили мальчика и передали его маме. Ребенок не пострадал.

Ранее в Альметьевке спасатели вытащили руку ребенка, застрявшую в горячей батарее.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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