В Татарстане спасатели вытащили голову мальчика, застрявшую в горшке

Фото: ГУ МЧС по РТ (архив)

В Альметьевске спасатели вытащили голову мальчика, застрявшую в пластиковом горшке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

К спасателям обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее пятилетний сын застрял головой в горшке.



Сотрудники МЧС по РТ освободили мальчика и передали его маме. Ребенок не пострадал.

Ранее в Альметьевке спасатели вытащили руку ребенка, застрявшую в горячей батарее.

