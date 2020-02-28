В Татарстане спасатели вытащили голову мальчика, застрявшую в горшке
В Альметьевске спасатели вытащили голову мальчика, застрявшую в пластиковом горшке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
К спасателям обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее пятилетний сын застрял головой в горшке.
Сотрудники МЧС по РТ освободили мальчика и передали его маме. Ребенок не пострадал.
Ранее в Альметьевке спасатели вытащили руку ребенка, застрявшую в горячей батарее.
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