Врачи просят не приходить в больницу при появлении симптомов коронавируса

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Вирусологи дали советы, что делать, если после возвращения из зарубежных стран вы почувствовали недомогание. Оказалось, что идти в больницу в данном случае нельзя.

«Никуда идти ни в коем случае не надо, самым правильным действием будет позвонить в скорую, описать свои симптомы и получить рекомендации, потому что есть риск заразить кого-то еще в случае, если у вас действительно коронавирус», — передает ТАСС слова вирусолога Александра Лукашева.

Специалист советует провести две недели на карантине, если вы приехали из неблагополучного района. Необходимо максимально ограничить себя и постараться не заразить окружающих.



«После вызова скорой решается вопрос о госпитализации в инфекционную больницу, там сдается тест. В каждом городе есть место, куда направляют на сдачу теста на наличие новой коронавирусной инфекции, это все организовано. После нужно находиться в изоляции, пока не будет получен результат теста», — добавил Тимаков.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли инфекция из-под контроля, если необходимые меры не будут приняты.

