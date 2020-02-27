ГИБДД РФ: в 2019 году сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 100 млрд рублей

Полицейские в 2019 году выписали 142 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 млрд рублей.

Так, вынесенных постановлений оказалось на 11% больше, чем в 2018 году, а общая сумма штрафов выросла на 8,5%, чем годом ранее. Из них оплачено порядка 68 миллиардов, что на 7% больше цифры 2018 года, передает «РИА Новости».

Кроме того, в 2019 году число нарушителей ПДД на российских дорогах выросло на 13%. Сотрудники ГИБДД поймали почти 2 млн нарушителей-пешеходов и около 300 тыс. водителей в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года в Казани зарегистрировали 1909 дорожно-транспортных происшествий. Это на 6% меньше, чем в 2018 году.

