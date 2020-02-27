В Казани за год уменьшилось число ДТП на 6%

По итогам 2019 года в Казани зарегистрировали 1 909 дорожно-транспортных происшествий. Это на 6% меньше, чем в 2018 году.

Также снизилось количество пострадавших — на 5,9%, с 2 351 в 2018 году до 2 213 в 2019-м. При этом на 22,4% возросло количество погибших — с 49 до 60 человек, сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в исполкоме Казани

Заместитель начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по Казани Рустем Гараев сообщил, что большинство происшествий связано с нарушениями водителями транспортных средств Правил дорожного движения.

Также особой проблемой в городе остаются наезды на пешеходов. В 2019 году в Казани случилось 674 таких происшествия, из них непосредственно на пешеходных переходах произошло 327 аварий, в которых погибли 17 человек. В каждом третьем ДТП пострадали или погибли пожилые люди, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также люди пожилого возраста сами становятся причиной аварий — они чаще других пешеходов пересекают проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, переходят дорогу вне пешеходных переходов. В связи с этим Гараев предложил проводить с пенсионерами разъяснительные беседы на базе отделений соцзащиты или Пенсионного фонда.