В Челнах спасли мужчину, упавшего с восьмого этажа на козырек подъезда
В Набережных Челнах спасли мужчину, упавшего с восьмого этажа на козырек подъезда.
ЧП произошло вечером 26 февраля. Прибывшие на место спасатели спустили мужчину с козырька и передали его медикам.
Пострадавший был доставлен в БСМП Набережных Челнов с многочисленными переломами, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
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