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В Челнах спасли мужчину, упавшего с восьмого этажа на козырек подъезда

00:31, 28.02.2020
В Челнах спасли мужчину, упавшего с восьмого этажа на козырек подъезда
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Набережных Челнах спасли мужчину, упавшего с восьмого этажа на козырек подъезда.

ЧП произошло вечером 26 февраля. Прибывшие на место спасатели спустили мужчину с козырька и передали его медикам.

Пострадавший был доставлен в БСМП Набережных Челнов с многочисленными переломами, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее на чердаке казанской многоэтажки спасатели выловили енота.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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