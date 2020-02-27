Челнинец, избивший свою мать до смерти, рассказал, почему сделал это

Избивший мать до смерти 32-летний челнинец признал вину и рассказал о причине своего поступка.

По его словам, причиной избиения 60-летней матери стало ее пьянство. «Не выдержал — сорвался», — приводят слова мужчины «Челнинские известия».



В отношении работника частного охранного предприятия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина на время следствия отправлен под домашний арест.

Напомним, в Набережных Челнах 32-летнего сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии задержали по подозрению в жестоком избиении своей 60-летней матери. Тело женщины было найдено в собственной квартире седьмого комплекса Нового города.

