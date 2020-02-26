В Челнах сотрудник охранного предприятия до смерти избил мать

В Набережных Челнах 32-летний сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии задержан по подозрению в жестоком избиении своей 60-летней матери.

Как пишет chelny-biz.ru, тело женщины было найдено в собственной квартире седьмого комплекса Нового города.

Эксперты обнаружили на теле погибшей многочисленные переломы, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины. По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил мать, после чего покончил жизнь самоубийством.

