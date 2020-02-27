Минниханов напомнил судьям о важности восстановления прав обманутых дольщиков

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ подчеркнул важность работы по восстановлению прав обманутых дольщиков. Он добавил, что руководство республики постоянно контролирует эту тему.

Минниханов рассказал, что власти принимают все возможные меры, чтобы передать дольщикам приобретенное жилье. Например, созданы два специализированных фонда, реализован механизм предоставления инвесторам земельных участков без торгов, передает пресс-служба президента РТ.

Еще одним важным направлением глава республики считает рассмотрение дел о банкротстве. Он напомнил, что во время процесса решается не только судьба юридического лица, но и обеспечиваются интересы кредиторов.

«В условиях, когда все усилия направлены на повышение качества жизни и борьбу с бедностью, сокращение доходов населения недопустимо», — заявил Минниханов.

Напомнил президент Татарстана и о взыскании налогов, платежей и штрафов. «Не все организации добросовестно исполняют свои налоговые обязательства. Значительная роль здесь отводится судам», — заключил Минниханов.

Напомним, что на совещании рассказали об итогах работы за 2019 год. В Арбитражный суд за этот период поступило 3,6 тысячи заявлений о банкротстве.