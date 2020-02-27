За год в Арбитражный суд Татарстана поступило более 3,5 тысячи заявлений о банкротстве

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В четверг в Казани прошло совещание об итогах работы Арбитражного суда РТ за 2019 год. Председатель суда Максим Боровков рассказал, что за минувший год в АС РТ поступило почти 3,6 тысячи заявлений о банкротстве.

Всего же в суд поступило более 36 563 иска. Количество рассмотренных дел снизилось до 32 343, передает пресс-служба президента Татарстана.

Председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева отметила, что 44% рассмотренных апелляционной инстанцией жалоб — на решения республиканского арбитража. В абсолютном выражении это составило 9 973 апелляции.

«Обозначенная динамика роста обусловлена финансово-экономической составляющей Республики Татарстан. Высокий уровень производства и активная предпринимательская деятельность в условиях существующих реалий экономики неизбежно будут влиять на увеличение нагрузки на Арбитражный суд региона», — пояснила она.

Заместитель председателя Арбитражного суда Поволжского округа Айрат Хайбулов добавил, что окружной арбитраж отменил 413 актов АС РТ.