Помощника президента Татарстана включили в состав правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
Помощник президента Татарстана по вопросам международного и внешнеэкономического сотрудничества Газинур Бакиров вошел в состав правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Этим же документом из состава комиссии был исключен другой помощник президента РТ — Радик Гиматдинов.ОбществоВласть Татарстан
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