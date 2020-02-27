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Помощника президента Татарстана включили в состав правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом

16:09, 27.02.2020
Помощника президента Татарстана включили в состав правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
Фото: tatarstan.ru

Помощник президента Татарстана по вопросам международного и внешнеэкономического сотрудничества Газинур Бакиров вошел в состав правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Этим же документом из состава комиссии был исключен другой помощник президента РТ — Радик Гиматдинов.

ОбществоВласть Татарстан
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