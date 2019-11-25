Картину казанского художника Николая Фешина продали на аукционе Christie's за $3 млн

Аукционный дом Christie's сообщил о продаже картины казанского художника Николая Фешина за £2,3 млн, что эквивалентно $3 млн. Осенняя неделя торгов русским искусством стартовала с полотна «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо».

Николай Фешин. «Дама за маникюром (Портрет мадмуазель Жирмонд)». 1914 г. pic.twitter.com/X7AcYDOt3d — Художники и Поэты (@Xudozhnikipoeti) 2 сентября 2017 г.

«Этот бесспорный шедевр представляет собой квинтэссенцию таланта и техники Фешина. Он был написан в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом», — цитирует ТАСС сообщение аукционного дома.

Ранее эксперты оценивали стоимость этого холста в £2—3 млн.

Также сегодня на торгах были проданы картины Ивана Шишкина (художник родился и вырос в Елабуге) «Сухостой» и Ивана Айвазовского «Искья на закате» и «Пушкин, смотрящий на Аю-Даг, Крым».