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Картину казанского художника Николая Фешина продали на аукционе Christie's за $3 млн

16:04, 25.11.2019
Картину казанского художника Николая Фешина продали на аукционе Christie's за $3 млн
Фото: wikimedia.org

Аукционный дом Christie's сообщил о продаже картины казанского художника Николая Фешина за £2,3 млн, что эквивалентно $3 млн. Осенняя неделя торгов русским искусством стартовала с полотна «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо».

«Этот бесспорный шедевр представляет собой квинтэссенцию таланта и техники Фешина. Он был написан в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом», — цитирует ТАСС сообщение аукционного дома.

Ранее эксперты оценивали стоимость этого холста в £2—3 млн.

Также сегодня на торгах были проданы картины Ивана Шишкина (художник родился и вырос в Елабуге) «Сухостой» и Ивана Айвазовского «Искья на закате» и «Пушкин, смотрящий на Аю-Даг, Крым».

ОбществоКультура Татарстан
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