Музей Тетюшского края отмечает 100-летний юбилей — видео

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Музей Тетюшского края в этом году отмечает 100-летний юбилей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Первых посетителей старейший музей республики принял в 1920 году.

Среди экспонатов — вышитые картины, польские подсвечники, коллекция самоваров, пушки времен Емельяна Пугачева. К 100-летию ТАССР музей пополнился находками — актом на вечное пользование землей и значком заслуженного колхозника.

Ирфан Халитов передал в коллекцию форму директора Тетюшского лесхоза, в которой проработал 40 лет, а местный житель Алексей Никоноров подарил музею музыкальные пластинки и патефон.

Самому старшему дарителю Тетюшского музея 93 года. Ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла Наталья Башина передала два стула, открытки, старые пластинки и многие другие вещи.

В прошлом году музей посетили 62 тыс. человек. В планах — создание еще одной исторической площадки.