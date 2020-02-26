Российская премьер-лига представила новый кубок

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ» представил новый кубок чемпионов РПЛ.

«Мы рады представить новый трофей чемпионов РПЛ. Главная ассоциация — это мяч, который вонзается в сетку ворот. Считаю, что кубок получился очень динамичным, красивым и, самое главное, уникальным.

Что касается порядка вручения Кубка и регламентных норм, то они меняться не будут. Та из команд, которая выиграет чемпионат три раза подряд или пять раз в общей сложности, получит новый трофей на вечное хранение», — сказал Прядкин.

Масса нового кубка составляет 6 килограммов и состоит из латуни, никеля и золота. Его высота — 65 сантиметров, сообщает Sports.ru.

Отмечается, что начиная с 20-го тура и до завершения текущего сезона РПЛ новый кубок будет показан по стадионам команд лиги. Для показа трофея организуют трофи-тур, расписание которого опубликуют на официальном сайте Лиги.