Капитан «Ак Барса» Зарипов жестко раскритиковал руководство профсоюза хоккеистов КХЛ

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в жесткой форме подверг критике руководство профсоюза хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Слышали о письме, отправленном игроками в Генпрокуратуру(группа хоккеистов КХЛ подала письмо с просьбой разобраться в деятельности профсоюза, — прим. ред.)?

— Если честно, сама новость прошла мимо меня. Готовя такой шаг, ребята со мной точно не советовались. Но отчасти я их поддерживаю. При всем уважении к Андрею Коваленко, в деятельности профсоюза есть моменты, в которых надо разбираться. Хоккеисты хотят понимать, как строится работа, как она ведется. Надеюсь, Коваленко ответит на их вопросы.

— Вы состояли в профсоюзе?

— Одно время состоял, потом вышел. Причины этого шага — мое личное дело, афишировать их не хочется. Мы с Коваленко попробуем разобраться в наших отношениях. К работе профсоюза были вопросы, да они и остаются.

— Хоккейное сообщество страны почти единогласно считает: руководителей профсоюза пора менять, организацию должны возглавить новые люди. Поддержите это мнение?

— Конечно же, со временем всему приходит конец. Если структура топчется на одном месте, нет никакого развития, никакой помощи прогрессу лиги, никакой помощи игрокам — это становится бессмысленно. Игроки сдают туда деньги. С таким же успехом мы можем положить наши средства в банк и получать проценты. Не мне лично решать судьбу главы профсоюза, но хоккеистам пора собраться и принять какое-то принципиальное решение, — заявил Зарипов.

Напомним, ранее стало известно, что Зарипов получил травму и пропустит ближайшие 2-3 недели.