В «Ак Барсе» назвали сроки восстановления от травмы Даниса Зарипова
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о характере травмы и сроках восстановления капитана казанцев Даниса Зарипова.
«Не все так страшно, у него просто ушиб в верхней части тела. Скоро выйдет, будет готовиться уже к плей-офф», — сказал Якубов.
Зарипов получил повреждение в одном из эпизодов матча против «Салавата Юлаева» (3:2). Хоккеист не вышел на площадку в третьем периоде встречи. Сообщалось, что у нападающего было подозрение на перелом ребер.
Напомним, стартовый матч «Ак Барса» в первом раунде плей-офф состоится 1 марта. Соперником казанцев станет нижнекамский «Нефтехимик».СпортХоккей Татарстан
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