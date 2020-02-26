В «Ак Барсе» назвали сроки восстановления от травмы Даниса Зарипова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о характере травмы и сроках восстановления капитана казанцев Даниса Зарипова.

«Не все так страшно, у него просто ушиб в верхней части тела. Скоро выйдет, будет готовиться уже к плей-офф», — сказал Якубов.

Зарипов получил повреждение в одном из эпизодов матча против «Салавата Юлаева» (3:2). Хоккеист не вышел на площадку в третьем периоде встречи. Сообщалось, что у нападающего было подозрение на перелом ребер.

Напомним, стартовый матч «Ак Барса» в первом раунде плей-офф состоится 1 марта. Соперником казанцев станет нижнекамский «Нефтехимик».