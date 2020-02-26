Новости общества

13:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав Татарстана отчитался о состоянии эвакуированных в Казань пассажиров Diamond Princess

12:56, 26.02.2020
Минздрав Татарстана отчитался о состоянии эвакуированных в Казань пассажиров Diamond Princess
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минздрав РТ опубликовал данные о состоянии находящихся под наблюдением пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань. Пока ни у кого из них не выявлен коронавирус.

Состояние находящихся на карантине россиян по-прежнему оценивается как удовлетворительное.

«Повышения температуры и других симптомов не наблюдается. Лабораторный контроль проводится ежедневно», — сообщает пресс-служба министерства.

Под наблюдением также находится и медперсонал, контактирующий с прилетевшими из Японии пассажирами Diamond Princess.

Напомним, корреспонденты «Реального времени» побывали в Республиканской клинической инфекционной больнице и выяснили подробности о состоянии пациентов, условиях их пребывания в столице Татарстана и мерах, принимаемых к предотвращению коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров