Минздрав Татарстана отчитался о состоянии эвакуированных в Казань пассажиров Diamond Princess

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минздрав РТ опубликовал данные о состоянии находящихся под наблюдением пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань. Пока ни у кого из них не выявлен коронавирус.

Состояние находящихся на карантине россиян по-прежнему оценивается как удовлетворительное.

«Повышения температуры и других симптомов не наблюдается. Лабораторный контроль проводится ежедневно», — сообщает пресс-служба министерства.

Под наблюдением также находится и медперсонал, контактирующий с прилетевшими из Японии пассажирами Diamond Princess.

Напомним, корреспонденты «Реального времени» побывали в Республиканской клинической инфекционной больнице и выяснили подробности о состоянии пациентов, условиях их пребывания в столице Татарстана и мерах, принимаемых к предотвращению коронавируса.

