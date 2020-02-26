Минниханов передал подарок Карадениза в казанскую школу-интернат №4

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент РТ Рустам Минниханов передал подарок, полученный от экс-капитана футбольного клуба «Рубин» Гекдениза Карадениза, в казанскую школу-интернат №4, сообщает пресс-служба казанского Кремля.

«Сборная школы заняла третье место на российском футбольном турнире для детей с особенностями развития. Ребята решили, что майка станет талисманом их сборной и обязательно принесет удачу в борьбе за первое место», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Татарстана встретился сегодня с Караденизом, который вручил Минниханову спортивную майку с номером 61 с личным автографом.

Напомним, накануне Карадениз встретился с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Спортсмен вернулся в столицу Татарстана, чтобы достроить мечеть в поселке Калинино. Она была заложена еще в 2016 году, и Карадениз вложил в ее строительство собственные деньги.

Турецкий футболист выступал за казанский клуб 10 лет, с 2008 по 2018 год.