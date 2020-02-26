КВЗ передал «Газпромбанк Лизингу» первый Ми-38 для VIP-пассажиров

В среду на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») прошла церемония передачи заказчику первого вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Приобретает вертолет компания «Газпромбанк Лизинг».

«Первая серийная машина будет использоваться для перевозок бизнес-класса. Вертолет с салоном повышенной комфортности уже продемонстрировали лидерам России и иностранных государств», — заявил экс-министр обороны и индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

Эксплуатантом воздушного судна станет компания «Русские вертолетные системы». Ее гендиректор Михаил Казачков сразу же получил ключи от винтокрылой машины.

Ми-38 — советский и российский средний многоцелевой вертолет, который производится на КВЗ. Напомним, что в прошлом году на авиасалоне МАКС-2019 с его VIP-версией ознакомились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.