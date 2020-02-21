Казанский вертолетный завод начнет выпускать вертолет «Ансат Aurus»

Росавиация одобрила производство вертолета «Ансат» с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда машин класса люкс для первых лиц государств Aurus на Казанском вертолетном заводе. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Компоновка салона воздушного судна включает два кресла VIP-пассажиров и три кресла для сопровождающих лиц.

Ранее на Казанском вертолетном заводе завершились сертификационные испытания российского вертолета «Ансат» с салоном Aurus. В рамках испытаний оценивалась работоспособность оборудования, установленного в новом салоне вертолета, и электромагнитная совместимость с бортовым радиоэлектронным оборудованием.