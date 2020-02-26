Чемпионат мира по шорт-треку в Южной Корее отменен из-за коронавируса

Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

Чемпионат мира по шорт-треку, который был намечен на 13—15 марта в Южной Корее, не состоится из-за эпидемии коронавируса в стране-организаторе.

«Международный союз конькобежцев (ISU) был проинформирован Союзом конькобежцев Кореи о том, что компетентные органы города Сеула распорядились закрыть каток Mok-dong и отменить все запланированные на нем соревнования. ISU не сможет провести чемпионат мира по шорт-треку в запланированные даты», — говорится в сообщении на официальном сайте ISU.

В составе сборной России на чемпионате мира должен был стартовать уфимец Семен Елистратов.

Напомним, накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) в мае может рассмотреть вариант отмены летней Олимпиады-2020 в Токио из-за ситуации с эпидемией коронавируса.