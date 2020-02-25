МОК может рассмотреть вопрос отмены Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) в мае может рассмотреть вариант отмены летней Олимпиады-2020 в Токио из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил член МОК Ричард Паунд.

«Определенно все решится в ближайшие два месяца, то есть к маю. Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться еда, оборудоваться олимпийская деревня, отели, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады.

Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены — МОК не пошлет их соревноваться в условиях пандемии», — рассказал Паунд.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что проблема коронавируса может затронуть весь российский спорт.