Почти 75 процентов поступивших за год жалоб в «Народном контроле» Казани удалось решить

В 2019 году в исполком Казани поступило 71 667 обращений — это на 13,9% больше, чем годом ранее. Как заявили сегодня на «деловом понедельнике» в казанской мэрии, властям города удалось решить 74% от всех проблем, на которые казанцы обращали внимание через «Народный контроль».

Чаще всего казанцы жаловались на благоустройство территории, содержание и ремонт дорог, организацию дорожного движения.

Лидерами по количеству решенных заявок стали администрация Кировского и Московского районов и Управление наружной рекламы и информации.