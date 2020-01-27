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Почти 75 процентов поступивших за год жалоб в «Народном контроле» Казани удалось решить

10:05, 27.01.2020
Почти 75 процентов поступивших за год жалоб в «Народном контроле» Казани удалось решить

В 2019 году в исполком Казани поступило 71 667 обращений — это на 13,9% больше, чем годом ранее. Как заявили сегодня на «деловом понедельнике» в казанской мэрии, властям города удалось решить 74% от всех проблем, на которые казанцы обращали внимание через «Народный контроль».

Чаще всего казанцы жаловались на благоустройство территории, содержание и ремонт дорог, организацию дорожного движения.

Лидерами по количеству решенных заявок стали администрация Кировского и Московского районов и Управление наружной рекламы и информации.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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