Минниханов обсудил сотрудничество с гендиректором Karba Otomotiv

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В среду президент Татарстана встретился с гендиректором Karba Otomotiv Мусой Эртунчем. Они обсудили перспективы сотрудничества компании с республикой.

Турецкая компания производит надстройки на шасси грузовых автомобилей, обеспечивая производство пожарных машин, мусоровозов автомобилей скорой помощи и других, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов отметил, что Турция является одним из ведущих партнеров Татарстана и существующие контакты позволяют оперативно решать многие вопросы, а также открывать новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече также присутствовали генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан и представитель Турции в Группе стратегического видения «Россия — Исламский мир» Исмаил Сафи. Последнего президент РТ, возглавляющий эту группу, поблагодарил за развитие отношений между Казанью и Анкарой.