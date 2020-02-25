КАМАЗ за год выявил 76 тыс. сайтов, торгующих контрафактом

По итогам 2019 года сотрудники безопасности КАМАЗа выявили более 76 тыс. сайтов на территории России, торгующих нелицензионной продукцией компании.

Из общего количества 30 тыс. сайтов добровольно убрали из продажи контрафакт, еще 1,5 тыс. площадок были заблокированы.

Всего за прошлый год компания предотвратила продажу нелицензионной продукции на сумму 187,6 млн рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Ранее в Набережных Челнах на скамье подсудимых оказались пятеро рабочих одного из заводов КАМАЗа, которых обвиняют в том, что они похитили с предприятия запчасти на общую сумму 1,1 млн рублей.