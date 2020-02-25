В Татарстане закупят квартиры для детей-сирот на 80 млн рублей

Государственный комитет Татарстана по закупка разместил тендер о покупке 58 квартир для детей-сирот на общую сумму 79,3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В Казани купят 50 квартир, в Альметьевском и Мензелинском районе — по четыре квартиры. Общая площадь каждой квартиры должна быть не менее 24 кв. метров, а дома, где они находятся, должны быть построены и введены в эксплуатацию не ранее 2015 года. Квартиры должны передать сиротам до 25 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что дети-сироты в Татарстане начнут получать жилье площадью не менее 24 кв. метров.